حظك اليوم.. برج الثور الأحد 22 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 22 مارس 2020، وعن برج الثور:مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.عاطفيًا: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك؛ لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.صحيًا: إذا كنت ممّن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.