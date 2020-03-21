الصحة العالمية: إصابة 305 ألاف ووفاة 12 ألف بـ«كورونا» فى العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 12 ألفًا و987 حالة وفاة وأكثر من 305 آلاف حالة إصابة، وفقا لما أعلنت مدرسة جامعة جونز هوبكنز للطب في الولايات المتحدة، اليوم السبت.وأظهرت آخر الإحصاءات المعلنة على الموقع الإلكتروني للجامعة وصول عدد حالات الوفاة عالميًا إلى 12 ألفًا و987 حالة من بينها 4825 حالة في إيطاليا وحدها، و3139 حالة في إقليم هوباي الصيني (منشأ ومركز انتشار المرض)، وارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة عالميا إلى 305 آلاف حالة وحالة، وجاءت الصين في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات المصابة على أراضيها بواقع 81 ألفا و304 حالة، تليها إيطاليا بـ53 ألفا و578 حالة.ووفقا للجامعة، فقد وصل عدد الحالات المتعافية من إصابتها بالفيروس إلى 94 ألفًا و677 حالة، معظمها في الصين بواقع 71 ألفًا و740 حالة متعافية، تليها إيران بـ7635 حالة، ثم إيطاليا بـ6072 حالة.