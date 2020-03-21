رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 22 مارس 2020

السبت 21/مارس/2020 - 11:48 م
برج السرطان
برج السرطان
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 22 مارس 2020، وعن برج السرطان قالت:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحًا غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.

عاطفيًا: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه، بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما، فكونا حذرين.

صحيًا: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئًا قد يضر بك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تعقم وتطهر ميدان التحرير ومرافق حيوية بمحيطه

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

السياحة تعلق الحفلات والمؤتمرات فى الفنادق

8 قرارات عاجلة من "المجلس الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات نهاية العام

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

8 قرارات عاجلة من "المجلس الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات نهاية العام

الصحة: 9 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة حالتين

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

حفل زفاف ينتهي باعتقال العروسين وحجر صحي للمدعوين

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا