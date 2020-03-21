حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 22 مارس 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 22 مارس 2020 على النحو التالي:مهنيًا: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك؛ بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصًا أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.عاطفيًا: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم بك.صحيًا: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.