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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تقرر تعليق العمل اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس

السبت 21/مارس/2020 - 11:47 م
المحرصاوي
المحرصاوي
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اتخاذ عدد من القرارات المهمة، تشمل تعليق عمل اللجنة الطبية لتوقف العيادات الخارجية مؤقتا وحتى إشعار آخر، لسلامة وصحة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس في ظل الظروف الحالية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن الأعضاء أصحاب الحالات الطارئة عليهم التوجه للجهات المتعاقد معها، واللجنة على تواصل دائم مع مندوبيها في الجهات المختلفة لتذليل الصعاب تليفونيا وإرسال الجوابات تليفونيا بمعرفة نائب رئيس اللجنة الطبية.

وأضاف أن الأعضاء والذين يتلقون علاج مزمن كل شهرين بقيمة أقل من ٢٠٠٠ جنيه يقوموا بشراء الصرف القادم لهم من الخارج، وسوف يتم مراجعة الفواتير كافة طبقا لملفاتهم ومطابقتها وصرف المستحق منها.

وأعلن المركز الإعلامي للجامعة تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من ١٠ صباحا إلى ١٢ ظهرا لاستقبال الأعضاء ممن يتلقون علاج مزمن كل شهرين بقيمة أعلى من ٢٠٠٠ جنيه تصرف لهم من قبل الشركة المصرية بالمستشفى على أن يتم العمل بذلك ابتداء من الأربعاء ٢٥ مارس.

وتابع: يتم تأجيل الفحوصات والعمليات الجراحية الغير طارئة والعلاج الطبيعي وغيرها من الإجراءات ولن يتم إرسال جوابات بالموافقة إلا للحالات الطارئة فقط، بالإضافة إلى أن الإشعات الطارئة فقط سيتم اعتمادها فى الأماكن والجهات المتعاقدة مع اللجنة الطبية.

وأوضح أن التحاليل الطبية يتم عملها على نفقة العضو فقط فى المعامل المتعاقدة مع اللجنة الطبية وسيتم سداد فواتيرها بعد مراجعتها من قبل اللجنة، كما سيتم التنبيه على كل مندوبي اللجنة في كافة الجهات بعدم استقبال أي حالات وعدم الاعتماد المالي إلا للحالات الطارئة فقط طبقا للتقرير الطبي الوارد من المستشفى ذات الصلة.

وشدد البيان على أي عضو يعاني من أعراض شبيهة بالإنفلونزا بأن يكون عند قدر المسئولية ويلتزم بيته حفاظًا على نفسه ومن حوله، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات الاستثنائية تقليل معدل الاختلاط بين الناس حفاظا على صحة الجميع.

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