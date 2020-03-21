المفوضية الأوروبية توافق على تقديم مساعدات لفرنسا لمواجهة كورونا

وافقت اليوم السبت، المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات إلى فرنسا لدعم اقتصادها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضية من مقرها في بروكسل، اليوم، إنها أصدرت ثلاث قواعد تستطيع من خلالها دعم فرنسا في تقديم العون للشركات التي حلت بها مشاكل بسبب فيروس كورونا، لتحصل على قروض تصل إلى 300 مليار يورو.وتصدر هذه الموافقة خلال 48 ساعة بعد أن أصدرت المفوضية أمس الأول، 19 مارس الجاري، إطارا جديدا للمساعدات الحكومية لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي وباء "كوفيد- 19" المستجد.