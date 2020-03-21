ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

لم يحقق فيلم "كونتيجن" إقبالًا جماهيريًا كبيرًا أو أرباحًا وقت صدوره عام 2011، على الرغم من وجود نجوم ومشاهير، من ضمنهم مات ديمون، وجود لو، وغوينث بالترو، وكيت وينسلت ومايكل دوغلاس. وحل الفيلم في المرتبة الحادية والستين من حيث الأرباح التي حققها في ذلك العام في جميع أنحاء العالم، حتى أن منتجه أوشك على الإفلاس.

لكنه عاد مرة أخرى إلى قائمة الأفلام الأكثر طلباً من متجر "آيتيونر" الإلكتروني الخاص بشركة "آبل"، وجاء في المرتبة الثامنة من حيث الأفلام الأكثر شهرة، على إثر ظهور الفيروس المعروف باسم "كورونا".

يحكي الفيلم عن سيدة أعمال تلقي حتفها، بسبب عدوى فيروس غامض وقاتل في أثناء رحلتها إلى الصين، ولكن ليس قبل أن تطلق شرارة إعلان حالة طوارئ صحية في جميع أنحاء العالم، من هنا جاء وجه التشابه بين أحداث الفيلم وبين الأحداث التي يعيشها العالم من فزع وخوف جراء انتشار فيروس "كورونا" بداية من الصين.