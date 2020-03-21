إجلاء 13 ألف أجنبى من تونس بسبب «كورونا»

أفاد المدير العام للطيران المدني في تونس، اليوم السبت، بإجلاء حوالي 13 ألف أجنبي من البلاد مع اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأعلن الحبيب المكي على "قناة قرطاج" الخاصة، مساء اليوم، عن نهاية رحلات الإجلاء من البلاد للآلاف من السياح أغلبهم من الألمان والفرنسيين.كما أعلن المكي عن إجلاء ستة آلاف تونسي عالق في الخارج، وتتبقى رحلات محدودة ليل اليوم السبت، من كندا، وغدا الأحد، من فرنسا وإسطنبول ومدريد قبل إغلاق المجال الجوي نهائيا.