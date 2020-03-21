رئيس بولندا يعلن دعم العاملين في الشركات الصغيرة المتضررة بـ«كورونا»

كشف الرئيس البولندي أندريه دودا عن تقديم حزمة دعم مالي للعاملين في الشركات الصغيرة التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.وقال دودا إن هذه الحزمة الجديدة ستكلف الحكومة شهريا نحو 13 مليار زلوتي بولندي (3.1مليار دولار).وأضاف دودا في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، أن الحزمة تشمل مساعدات فى شكل رواتب لمدة ثلاثة أشهر وستدرج في حزمة الإنقاذ للبلاد المقدرة بنحو 212 مليار زلوتي لحماية الاقتصاد البولندي من تداعيات هذه الأزمة.وأوضح الرئيس البولندي أن حزمة الدعم المالي ستشمل العاملين لحسابهم الخاص والشركات التي توظف ما يصل إلى تسعة أشخاص.وأشار دودا إلى أنه سيتم إسقاط رسوم التأمين الاجتماعي عن الشركات الصغيرة التي يمكن أن تثبت أن إيراداتها انخفضت بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بشهر شباط فبراير، مع استعداد الحكومة أيضًا لدفع ما يصل إلى 40 بالمئة من الرواتب للشركات الأكثر تضررًا التي تحافظ على قوتها العاملة.