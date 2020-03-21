أستاذ مناعة تقدم نصائح لمواجهة «كورونا» (فيديو)

قدمت الدكتورة دينا سليمان أستاذ المناعة، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحددت الأطعمة والخضروات والفاكهة التي تقوي جهاز المناعة.وشددت الدكتورة دينا سليمان، خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، بضرورة تناول البروتينات واللحوم والأسماك واللحم الضاني لتقوية جهاز المناعة، والابتعاد عن اللحم البقري والجاموسي.وتابعت: "شرب 3 - 4 لترات مياه في اليوم، وتناول البقوليات لأنها تقوي جهاز المناعة، وتناول الخضروات والفاكهة، والإكثار من الثوم والبصل لأنهما يساهمان في تقوية جهاز المناعة".كما أوضحت أن السمنة تضعف جهاز المناعة ويجب أن يحصل الفرد على قسط كافٍ من النوم من 6 إلى 8 ساعات والاستحمام بالمياه الدافئة.