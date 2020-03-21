درة تتبرع بـ50 ألف دينار لـ«مكافحة كورونا» فى تونس

أعلنت الفنانة التونسية درة، عن تبرعها لصندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.وقالت، خلال مداخلة هاتفية على موجات الإذاعة الوطنية مع الإعلامية كريمة الوسلاتي، إنها ستتبرع بـ50 ألف دينار لصندوق مكافحة فيروس كورونا.وفي سياق متصل، كتبت درة، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "نعم في ظل هذه الظروف العصيبة على الإنسانية تكفلت بمصاريف 30 عائلة مصرية لمدة شهر، وتبرعت لتونس بلدي بخمسين ألف دينار. وسأبقى محبّة ومدينة للبلدين وأتمنى مرور هذه الأزمة على خير.. وعسانا نتعلم أن نكون يدا واحدة لأن العالم كله يواجه مصير واحد".