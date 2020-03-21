مزارعو المغرة يطالبون بتأجيل أقساط أراضيهم ٦ أشهر

طالب مزارعو أراضى المغرة بالصحراء الغربية، شركة الريف المصرى بتأجيل أقساط أراضيهم ٦ أشهر بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب العواصف والأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد.وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2» أن زراعات أراضى المغرة إصابتها خسائر كبيرة فى المحاصيل بسبب الطقس السيء التى تعرضت له البلاد خلال الأيام السابقة، لافتا الى صعوبة تدبير قيمة الأقساط المستحقة على الأراضى بعد ضياع نسبة كبيرة من المحاصيل.وأوضح غانم أن أراضى مزارعى المغرة المصابة بالخسائر يمكن للمسؤلين بشركة الريف المصرى صاحبة الولاية معاينتها لتأجيل الأقساط اسوة بقرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى أجلت اقساط الأراضى التابعة لها.