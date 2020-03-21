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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تعليق الطيران.. الحكومة: لن يضار أي عامل بقطاع السياحة

السبت 21/مارس/2020 - 11:14 م
السياحة
السياحة
دعاء جابر
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تسعى الدولة جاهدة لاحتواء أزمة تفشي فيروس "كورونا" داخل البلاد، بإصدار مجموعة من الإجراءات الاحترازية من شأنها مساعدة الحكومة المصرية في الحفاظ على سلامة المواطنين، وحمايتهم من أي تداعيات محتملة لذلك الفيروس، ومنها تخفيض عدد العمالة داخل المنشآت الحكومية، وتعليق حركة الطيران، التي بدوها ستؤثر على قطاع السياحة داخل مصر.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على رفع العبء عن كاهل العاملين بقطاع السياحة، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع تلك العمالة عقب تعليق حركة الطيران في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لن يضار أي عامل من العاملين بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في اجتماعه منذ أيام برئاسة وزير القوى العاملة كلف صندوق الطوارئ بحصر تلك العمالة، للمساهمة في مساعدة المنشآت المتعثرة في صرف مرتبات عمالها.

وأضاف وهب الله لـ«الدستور» أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تعنت من قبل أصحاب المنشآت السياحية، ضد أي عامل من العاملين بمنشآتهم داخل محافظات "الأقصر، أسوان، الغردقة، وشرم الشيخ"، موضحا أن الاتحاد العام للغرف السياحية أبدى موافقته على تخفيف أعداد العمالة بالمنشآت السياحية لمساعدة الدولة في تنفيذ خطتها للحد من انتشاء فيروس كورونا.

وقال ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، إن قطاع السياحة لا يوجد به أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، مؤكدا أن العاملين الذين أصيبوا في المركب بالأقصر منذ أيام وأعلنت عنهم الحكومة المصرية تم شفائهم وخروجهم من مستفى العزل.

وأرسل محمدي رسالة طمأنة للعاملين بقطاع السياحة بأنه لن يحدث أي ضرر لأي عامل بالقطاع، مؤكدا أن الدولة المصرية ستقف معهم مثلما حدث خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، حيث تم دعم القطاع وتوفير رواتب للعاملين به من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأشاد محمدي بقرار الحكومة المصرية بتعليق حركة الطيران في مصر، موضحا أن خسارة السياحة في مصر لمدة شهر أفضل كثيرا من استمرارها وانتشار فيروس كورونا في البلاد، وتهديد صحة المصريين، وأيضا تصنيف مصر ضمن الدول الخطرة وخروجها من مؤشر السياحة العالمية، لذا لابد من الالتفاف حول الحكومة المصرية وتنفيذ قرارتها بدقة للخروج من تلك الأزمة في أسرع وقت وبأقل خسائر ممكنة.

وأكد أن كل العاملين بالسياحة المتواجدين بمحافظات مصر الأربعة حاليا، متوافر لهم كافة إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

في حين أكد عبد الصمد محمد شهاب رئيس اللجنة النقابية لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بالغردقة، إن فنادق المحافظة قامت بتخفيض عدد العمالة بها بنحو 50%، حيث قامت بإعطاء جزء كبير من العمالة إجازة لحين انتهاء الوضع الحالي، مع الوعد بحصولهم على رواتبهم كاملة، وفقا لوعود الحكومة بمساعدة المنشآت المتعثرة.

وأضاف أن بعض المنشآت لجأت تقليص ربع العمالة بها، بالتراضي فيما بينهم بخروجهم معاش مبكر، وإعطائهم كافة حقوقهم من مرتبات ومكافآت نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن كافة العاملين المتواجدين حاليا داخل المحافظة يتم عمل وقاية كاملة لهم، وقياس درجات حرارتهم بشكل يومي قبل دخولهم مقر عملهم للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العمالة المتواجدة بمقر علمهم بالمحافظة حاليا جاء ذلك بامل إرادتهم دون إجبارهم على ذلك.

فيما أشار عبد النبي يوسف نائب رئيس اتحاد عمال محافظة قنا والأقصر، إلى أن عمالة السياحة داخل المحافظة تم تنفيذ قرارات مجلس الوزارء عليهم بإعطاء إجازات مدفوعة الأجر لأصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة المعيلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق بالتراضي مع العمالة الثابتة بالمنشآت السياحية بالمحافظة، بخصم يومين من راتبهم، لضمان إعطاء العمالة المؤقتة راتبها دون اللجوء لتسريحهم، مشيرا أن ذلك الاقتراح لاقى قبول من الجميع في ظل الظروف التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن كل المراكب والمنشآت السياحية التي تضمها المحافظة تقوم حاليا بعمل حصر بكافة العاملين بها، لتحديد حجم الخسائر التي ستحدث لها وعرضها على وزارة القوى العاملة لمساعدتها في الحصول على منح من صندوق الطوارئ.

وأضاف أن المحافظة تمتلك نحو 300 مركب، تتضمن الواحدة منها نحو 50 عامل، وأيضا 6 فنادق كبرى، بواقع 250 عامل في كل فندق، فيما تتضمن 30 فندق، في كل منهما ما لا يقل عن 150 عامل، مشيرا أن هناك عمالة أخرى تعتمد بشكل كلي على السياحة.

وأشارت عزة شعبان أمينة المرأة في الاتحاد المحلي لجنوب سيناء، إلى أن المنشآت السياحية أعطت إجازات لمعظم العاملين بها، ولم يتبقى سوى عدد قليل من العمال، يتم تقديم كافة الإجراءات الوقائية لهم.

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