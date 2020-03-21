«قوى عاملة بني سويف»: تسجيل 200 عامل غير منتظم اليوم

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن حصر وتسجيل أكثر من ٢٠٠ عامل جديد من العمالة غير المنتظمة، وذلك حتى يتم استفادتهم من المزايا الممنوحة لهذه الفئة، وكذا عمل شهادات أمان لهم.جاء ذلك خلال زيارة، محمد طلعت مدير عام مديرية القوى العاملة ببني سويف، وبرفقته لجنة مشكلة من عامر هاشم إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمود باسل مدير مكتب تشغيل بني سويف، اليوم لقرية الحرجة بمركز ناصر، والمصنفة الأولى من القرى الأكثر احتياجا، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.