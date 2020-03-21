إحصائية: 34.6% من معاشات الحكومة أقل من 3000 جنيه

كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية، أن العدد الأكبر من أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالحكومة يتقاضون معاشات تتراوح بين 1500-300 جنيه لمليون موظف متقاعد بما يمثل 34.6% من جملة أصحاب المعاشات الحكومية، بينما بلغت نسبة من يتقاضى معاش قدره من 800 جنيه لـ 1500 جنيه حوالى 29.1% بعدد 914.274 ألف متقاعد.ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة العاملين السابقين بالحكومة ممن يتقاضون معاشات فى الشريحة بين 3000 جنيه لـ 6500 جنيه تبلغ 9.1% بعدد 313.553 ألف موظف، بينما تمثل الشريحة الأعلى 6500 جنيه فأكثر 0.1% بعدد 4634 شخص، وذلك وفقًا لعام 2018.