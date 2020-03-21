إحصائية: 34.6% من معاشات الحكومة أقل من 3000 جنيه
السبت 21/مارس/2020 - 11:04 م
أميرة ممدوحطباعة
كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية، أن العدد الأكبر من أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالحكومة يتقاضون معاشات تتراوح بين 1500-300 جنيه لمليون موظف متقاعد بما يمثل 34.6% من جملة أصحاب المعاشات الحكومية، بينما بلغت نسبة من يتقاضى معاش قدره من 800 جنيه لـ 1500 جنيه حوالى 29.1% بعدد 914.274 ألف متقاعد.
ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة العاملين السابقين بالحكومة ممن يتقاضون معاشات فى الشريحة بين 3000 جنيه لـ 6500 جنيه تبلغ 9.1% بعدد 313.553 ألف موظف، بينما تمثل الشريحة الأعلى 6500 جنيه فأكثر 0.1% بعدد 4634 شخص، وذلك وفقًا لعام 2018.
ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة العاملين السابقين بالحكومة ممن يتقاضون معاشات فى الشريحة بين 3000 جنيه لـ 6500 جنيه تبلغ 9.1% بعدد 313.553 ألف موظف، بينما تمثل الشريحة الأعلى 6500 جنيه فأكثر 0.1% بعدد 4634 شخص، وذلك وفقًا لعام 2018.