«بها مخرات للسيول»..تفاصيل العمارة الخضراء صديقة البيئة

قدم المهندس مصطفي عجمي خبير العماره والمباني صديقه البيئة، الشكر والتقدير للشعب المصري لتعامله الإيجابي مع تداعيات فيروس كورونا، حيث إنه لم يتوقع كل هذا التحضر من المصريين،مضيفا " الناس كلها التزمت بأدوات الوقاية وأنا سعيد جدًا بالتحضر ده"، موضحًا أنه حدث في مصر أزمة أخرى قبل الكورونا تتمثل في السيول، وجعلت الدولة المصرية تضع يدها على بعض العيوب.وأضاف "عجمي"، خلا ل حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي،عبر فضائية الصحة والجمال، أن العمارة الخضراء هي العمارات المناسبة للبيئة، وصديقة الطبيعة، كون اللون الأخضر مريح للعين، كما أن مبادرات الدولة جميعها تناشد باللجوء إلى انشاء منازل صديقة للبيئة، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " اتحضر للأخضر"، حيث إن لون الزرع والحياة "أخضر".وتابع :" الناس ماشيين عادي جدا في تطور تكنولوجي، خلانا نفكر نغير شوية في فكرة العمارة، لازم الخامات تبقى متجانسة مع الطبيعة، و نبص على الاجيال المستقبلية، فجاءت فكرة العمارة الخضراء"، وهي تعتمد على جانب تخطيطي، حيث إن العمارة الخضراء بها مخرات للسيول ، وتقع في مناطق آمنه وتتماشى مع الطبيعة، حتى لا تتعرض تلك الاستثمارات للخطر.