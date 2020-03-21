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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير يوجه رسالة لـ «المطورين العقاريين»: «استعدوا لمرحلة ما بعد كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 10:54 م
كورونا
كورونا
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قال المهندس المهدي محمد المهدي خبير الاستثمار السياحي، إنه يأمل أن تمر أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم العربي والعالم أجمع على خير، مضيفا" ربنا يعدي الأسبوعين اللي جايين دول على خير، لأننا داخلين على فترة حرجة"، ولكن هناك استجابة من حملات التوعية حيث التزم عدد كبير من المواطنين بمنزالهم ولم يخرجوا في الشوارع للحد من الاختلاط.

وتابع "المهدي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، عبر فضائية الصحة والجمال، أنه يرى التحدي الأكبر بعد انتهاء كورونا، حيث إن السوق العقاري يمر حاليا بفترة من الكساد، ويجب على المطورين العقارين استغلال تلك الفترة السلبية على محورين، وهما أنه يتم تجهيز مشروعات وخطط جديدة لما بعد كورونا، مشيرا إلى أنه من المتوقع في العالم كله أن الحكومات قبل كورونا ستكون مختلفة تماما في طريقة إدارتها عن بعد كورونا.

وتابع:" لابد أن كل مستثمر يجهز خطة، لما بعد كورونا، موضحا أن مع دخول فترة الصيف سيكون هناك نشاط للاستثمار الصناعي والزراعي خاصة مع خفض نسبة فوائد البنوك".

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