مصطفى الفقي: الحجر المنزلي فرصة لتعود الناس على القراءة الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تتيح القراءة الإلكترونية منذ سنوات، ويتم عرض كتب ودوريات وزيارات للمتاحف والآثار والقبة السماوية وبعض المخطوطات، عبر موقع المكتبة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية ten: "نشجع في ظل هذه الظروف ووجود الناس في المنازل خاصة الطلاب على القراءة، ونقول رب ضارة نافعة، ففي ظل الظروف التي تشهدها مصر حاليًا فرصة للقراءة والتعلم عن بعد، ويشدنا إلى ما هو قادم بالضرورة وهذه ستفرق في حياتنا كمصريين بالذات لأننا شعب سكانه كثيرين وسيؤثر على المرور والمدارس تركز مع أعداد قليلة".وأشاد بتجربة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، مؤكدًا ما جرى خلال هذه الفترة يثبت صحة توجهه لأنه عاجلًا أو آجلا سنلجأ لهذه الطريقة، وأشار إلى أن القراءة الإلكترونية تجعل القارئ يستعيض عن التعامل مع ورق الكتاب وينتقل إلى القراءة الإلكترونية.