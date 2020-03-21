«الإفتاء» تستعين بأدعية لمواجهة «كورونا»

حرصت دار الإفتاء المصرية، على نشر عدد من الوصايا والتعليمات التي يجب الالتزام بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ونشرت بعض الأدعية التي يجب ترديدها خلال هذه الفترة تقربا من الله، ومنها:- «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أسعو لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك، لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك».- «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».- «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».- «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».وأوصت‫ بالتغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا، ومنها:‫١. تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.‫٢. لا تذهب إلى أماكن التجمعات.‬٣. اترك مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين.‫٤. احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.