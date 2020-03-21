رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تستعين بأدعية لمواجهة «كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 10:49 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
طباعة
حرصت دار الإفتاء المصرية، على نشر عدد من الوصايا والتعليمات التي يجب الالتزام بها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت بعض الأدعية التي يجب ترديدها خلال هذه الفترة تقربا من الله، ومنها:

- «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أسعو لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك، لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك».

- «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

- «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».

- «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».


وأوصت‫ بالتغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا، ومنها:
‫١. تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.
‫٢. لا تذهب إلى أماكن التجمعات.‬
٣. اترك مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين.
‫٤. احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

موضوعات متعلقة

للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

الصحة: 9 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة حالتين

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

الأوقاف: صلاة الجنازة في الخلاء ولن نفتح المساجد

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

الصحة: 9 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة حالتين

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

8 قرارات عاجلة من "المجلس الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات نهاية العام

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسني.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

حفل زفاف ينتهي باعتقال العروسين وحجر صحي للمدعوين

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»