الشواربي: إجراءات مواجهة كورونا قوية واستباقية تحمي المواطنين

هنأ الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الإسراء والمعراج، حيث ذكر أنها مناسبة عظيمة جدًا لمصر وللعالم الإسلامي بشكل عام، كما هنأ سيدات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلا: "الأم أساس الحياة لأنها تُربي وتعلم الأجيال الصلاة والصوم والأخلاق والتقاليد والقيم"، واصفًا الأم بـ"البيت الكبير".وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، أن هناك اهتمام عالمي بأزمة فيروس كورونا، لأن عدد كبير من دول العالم تعاني من تداعيات هذا الفيروس، وتتخذ إجراءات قوية لمواجهته حتى لا يُسبب هلع للشعوب، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير وقوي في التعامل من الفيروس، من خلال اتخاذ عدة إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اتخذ مجموعه من الإجراءات الاحترازية المسبقة للدفاع عن الشعب المصري ضد فيروس كورونا، وأولها منع التجمعات والحفلات والاحتفاليات وكل ما يشمل تجمع كبير لعدد كبير من المواطنين من أجل الحفاز على مصر من الفيروس وتقليل الاختلاط بين المواطنين المصريينواستعرض الشواربي، الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مثل تعليق العمل في الدراسة بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين، لأنه من الصعب السيطرة على تصرفات الطلاب في المؤسسات التعليمية.