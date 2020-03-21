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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الإسكندرية: تشميع 12 مقهى لعدم الالتزام بقرار «الوزراء»

السبت 21/مارس/2020 - 10:43 م
محمد الشريف
محمد الشريف
محمود عرفات
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 90% من أصحاب المحالات والمقاهي، التزموا بقرار غلق المحلات لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، لافتا إلى أن 10% فقط لم يلتزموا بقرار الوزراء بالغلق في تمام الساعة 7 مساءا، وتم تحرير محاضر لهم.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تم تشميع 12 مقهى، وتم إعدام الشيش التي تم ضبطها، لافتا إلى أن مستشفى العزل في الإسكندية في منطقة العجمي، ومتواجدة في مكان مؤمن جدا، والمرضى مؤمنين بضكل كامل.

وكان محافظ الاسكندرية أمر رئيس حي غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق الحي، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قام ح يغرب برئاسة اللواء هشام كمال، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وتم التنبيه على البائعين وتمت عملية الإخلاء، وتحذير جميع القائمين عن تلك الأسواق بالإلتزام بالتعليمات الصادرة والتي من شأنها الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، قد قامت على مدار أربعة أيام بغلق 905 مقرات مختلفة على مستوي المحافظة متمثل في غلق عدد 650 مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق عدد 194 محلا للألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن"، وغلق عدد 61 صالة جيم، بالإضافة إلى غلق عدد 43 مقهي مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة عدد 1932 شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة على مستوى أحياء المحافظة.

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