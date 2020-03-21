رئيس كينيا يدعو ليوم وطني للصلاة ضد كورونا

بعد أسبوع من إعلان كينيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، استضاف الرئيس أوهورو كينياتا رجال الدين اليوم السبت لإقامة قداس يكون بمثابة يوم وطني للصلاة لمختلف الأديان.وتأكدت إصابة سبع حالات بفيروس كورونا في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا في حين أن عددا كبيرا آخر لا يزال معزولا بانتظارنتائج الفحص.وقال كينياتا، وهو كاثوليكي، خلال القداس الذي أقيم اليوم السبت في مقر إقامته الرسمي: "أعلم أن هناك من يقولون إنه يجب أن نعتمد على العلم، وليس الصلوات. لكنني أريد أن أطمئنكم بأنه حتى العلم يحتاج إلى الله".