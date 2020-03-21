«كورونا» يرفع شعبية حزب أنجيلا ميركل في ألمانيا

ارتفعت شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال أزمة عدوى فيروس كورونا المستجد.وأثبت استطلاع للرأى أجراه معهد فورسا لقياسات الرأي العام لصالح «قناة آر تي إل» التلفزيونية ارتفاع نسبة شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى 32 % بزيادة ثلاث نقاط عن الأسبوع السابق.في المقابل فقد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نقطتين ليصل إلى نسبة 9% من الأصوات.كما فقد الخضر نسبة 2 % لتصل شعبيتهم إلى 20 %، وفقد اليسار نقطة لتصل شعبيته إلى 9%.وتمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر من زيادة شعبيتهما نقطة واحدة لكل منهما فوصل الاشتراكي إلى 15 % والحزب الديمقراطي الحر إلى 7%.