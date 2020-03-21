خالد الطوخى يكتب: التعليم عن بعد.. الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى مواجهة الأزمات

أثبتت الأيام القليلة الماضية أن الطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة التعليم فى الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة على يد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لم تذهب هباءً بل أنها كانت أحد أهم وأبرز الأسباب وراء تلك الخطوات المهمة التى اتخذتها الدولة مؤخرًا بشأن تعليق الدراسة مع الاستمرار فى تواصل الجامعات مع الطلاب ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. فلو لم يكن لدينا تلك البنية التحتية فى مجال تكنولوجيا التعليم عن بعد ما استطعنا أن ندخل هذا المجال وأصبحت مسألة التعليم متاحة الآن للطلاب دون الذهاب إلى الجامعة خاصة خلال فترة تعليق الدراسة.

وهنا لا يسعنى إلا أن أشيد بتلك الأفكار والرؤى التى يؤكد عليها مرارًا وتكرارًا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وهى مجموعة خطط وبرامج استهدفت فى المقام الأول تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر بالكامل حيث استطعنا بالفعل أن نخطو خطوات كبيرة فى استخدامات التكنولوجيا فى التعليم إلى جانب تلك الخطوات غير المسبوقة فى مجال الذكاء الاصطناعى والاتجاه نحو إلى ما يعرف بالجامعات الذكية القادرة على العمل فى ظل الأجواء المختلفة ليس هذا وحسب بل والتكيف أيضًا مع الظروف كافة التى يمر بها المجتمع.

واعتقد أن ما حدث مؤخرًا من تعامل الجامعات بشكل متقن مع أزمة كورونا دليل قوى على أننا قد قطعنا شوطا طويلًا بالفعل فى هذا المجال، خاصة وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات أثبت فاعليته في تطوير العملية التعليمية وسهولة وصول المعلومة إلى الطالب دون الاقتصار على قاعات المحاضرت حيث استطاعت المنصات الإلكترونية الرقمية في كل مكان من تحقيق التفاعل بشكل سريع بين الأستاذ والطلاب للقيام بالتدريس عن بعد وهذا التوجه فى تقديرى الشخصى له كثير من الفوائد التي تعود على الطالب وعلى الأستاذ فى الوقت نفسه وبالتالى تنعكس بشكل إيجابى على الجامعة. وعلى الرغم من أن عملية دمج تكنولوجيا المعلومات في التعليم تواجهها بعض العقبات التي ترتبط بالموارد والوسائل التكنولوجية إلا أننى على يقين من أن تلك العقبات ستختفي خلال الفترة المقبلة، وذلك مع تطور وسائل التكنولوجيا المختلفة وانتشار استخدامها المكثف بين الناس والبعض الأخر المتعلق بالإنسان والتي تقتضي التدريب الجيد على استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم للقضاء على هذه المشكلات البسيطة.

والحديث عن مسألة التعليم عن بعد يدفعنا بالتالى إلى الحديث عن تكنولوجيا التعليم والتى أرى أنها عمليةٌ معقدة نوعًا ما ولكنها عملية متكاملة ومن الطبيعى أن تصبح فى المستقبل بمثابة قاطرة منظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالكامل حيث تتضمن كلًا من: الأشخاص، والأدوات، والتنظيم، والطرق والأساليب الهادفة إلى تحليل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات، ثمّ تنفيذ وتقويم وإدارة هذه الحلول بالشكل الملائم في مواقف تكون فيها عملية التعلم موجهًا وهدفًا بواسطة القدرة على التحكم فيها.

والمراقت لهذا الجانب يلمس بوضوح أن تطور تكنولوجيا التعليم قد مر بعدة مراحل منها مرحلة التعليم البصري: هو أي وسيلةٍ أو طريقة تعتمد على النظر أو الإبصار في تقديم عرض المعلومات، وتطورت هذه الوسائل عن طريق اكتشاف الأصوات والأفلام المُتحركة الناطقة وقد أضيفت إليها الأدوات السمعية لغايات الانتقال إلى المرحلة التالية ثم جاءت مرحلة التعليم السمعي البصري معًا: هو يتعلق بكافة الطرق أو الوسائل التي تتعلق بحاستي البصر والسمع معًا، وذلك من أجل نقل الأفكار والمعلومات والخبرات للمتلقي بالشكل المناسب. وننتقل إلى مسألة أخرى فى الحديث عن مراحل تطور تكنولوجيا التعليم وهو مفهوم الاتصال حيث تعتمد هذه المرحلة على التفاعل الذي يحدث ما بين عنصري الاتصال والمقصود بهما المُرسِل والمُستقبِل داخل قاعة المحاضرات بطريقة ديناميكية، وذلك من أجل نقل الأفكار والمعلومات، حيث يؤدي إلى الوصول للتفاهم بين الأشخاص وهذه المرحلة ساعدت في إيجاد تغييرٍ وتطوير في الإطار النظري للتقنيات التربوية.. أما المفهوم الحالي لتقنيات التعليم هو المرحلة الأخيرةَ من تطور تكنولوجيا التعليم، حيث اجتمع العلماء على تعريف وتفسير تقنيات التعليم على أنّها عبارة عن عملية الدراسة والممارسة الأخلاقية التي يتم عن طريقها تسيير عملية التعلم وتحسن الأداء (التعليم والتعلم) عن طريق إنشاء واستخدام وإدارة العمليات والموارد التقنية الملائمة في التعلم.

وبعيدا عن تلك التعريفات النظرية لعملية تكنولوجيا التعليم فإن لهذا المجال العديد من المميزات لتكنولوجيا التعليم أبرزها أن تكنولوجيا التعليم منظمة، وليست عبارة عن مكونات وعناصر عشوائية أو مبعثرة، بل ترتبط مع بعضها البعض بطريقة منظمة ومرتبة هدفها الوصول إلى نتائج ملائمة لكيفية استخدام الأسلوب المنظم والمنهجي في التصميم والتنفيذ والتقويم.. كما أن تكنولوجيا التعليم تعتمد على تنفيذ البرامج على أسلوب التعلم الذاتي بواسطة استعمال الحقائب والأدوات التعليمية والبرامج الحاسوبية والتعلم عن بعد وكذلك الكتب المبرمجة.. كما أن البرامج التي تقوم على تكنولوجيا التعليم تحدد الكفاءات المطلوب إتقانها من المتعلمين وهذه الكفاءات هي المقياس الرئيسي في نجاح العملية التعليمية بالإضافة إلى بلوغه مستوى الإتقان المراد الوصول إليه.

ومن خلال متابعتى لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى استطيع القول إن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم له أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية بالكامل حيث إنه يزيد من التفاعل بين الطلاب في تبادل المعلومات والحصول عليها بسهولة دون الحاجة للتواجد في المكان نفسه أو داخل قاعات المحاضرات كما كان الحال في طرق التعليم التقليدية منذ سنوات كما سهل ذلك عملية التواصل بين الطلاب أنفسهم من جهة وبين أساتذتهم من جهة أخرى، وهناك العديد من الوسائل التكنولوجيا التي تم استخدمها في دمج التكنولوجيا في التعليم ابتداءً من استخدام أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية وتطور استخدامات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من التقنيات الحديثة.

ومن ناحية أخرى، يمكننى القول إن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم له أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية بالكامل حيث إنه يزيد من التفاعل بين الطلاب في تبادل المعلومات والحصول عليها بسهولة دون الحاجة للتواجد في المكان نفسه أو داخل قاعات المحاضرات كما كان الحال في طرق التعليم التقليدية منذ سنوات، كما سهل ذلك عملية التواصل بين الطلاب أنفسهم من جهة وبين أساتذتهم من جهة أخرى وهناك العديد من الوسائل التكنولوجيا التي تم استخدمها في دمج التكنولوجيا في التعليم ابتداءً من استخدام أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية وتطور استخدامات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من التقنيات الحديثة.

وقد مرت عملية دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بعدة مراحل اعتمادًا على نوع التكنولوجيا المستخدمة وأسلوب طرح المعلومات من خلالها ومن أهم هذه المراحل "بيئة التعلم" وهذا المصطلح يعود إلى الاستخدام الأولي لأجهزة الكبيوتر الشخصية أو اللاب توب باستخدام البرامج المختلفة مثل برامج الأوفيس وغيرها من البرامج التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل توصيل المعلومة للطالب حيث أصبحت المحاضرات الدراسية أكثر فاعلية بتنوع الأساليب المستخدمة من عرض للصور عبر برامج البوربوينت والفيديوهات توضيحية وغيرها لكنها تبقى مقتصرة على قاعات المحاضرات.

ومع تطور شبكات الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة تطورت قاعات المحاضرات لتصبح إمكانية الحصول على المعلومات غير مقتصرة على التواجد داخل القاعة، وإنما يمكن الحصول عليها في أي مكان وأي وقت يتوافر فيها خدمة الإنترنت من خلال الويب وعمل النقاشات والاستبيانات الإلكترونية، وأصبح بإمكان الأستاذ أن يقدم الدرس للطلاب إلكترونيا. كما ساهمت هذه التكنولوجيا في توسيع أفاق الطالب العلمية من خلال عدة نواحي أهمها جمع المعلومات عن طريق الويب ومعالجتها ومقارنتها مع ما تم الحصول عليه من خلال ما طبقه في لمختبر العلمي وأيضًا حل المشكلات التي يمكن أن تواجهه أثناء دراسته باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة كأنه في واقع المشكلة الحقيقي.. وأيضًا استخدام برامج المحاكاة في تحليل كثير من التجارب العلمية وإمكانية تبادل المعلومات من خلال وسائل الاتصال المختلفة مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.. ومع ظهور التعلم الإلكتروني الذى يسمى التعليم عن بعد تطورت عملية التعليم فهو أسلوب من أساليب التعلم الذي يستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويعتمد على تقديم المحتوى التعليمي للمتعلم باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة مثل (الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وأجهزة اللاب توب والمؤتمرات عن بعد)، بشكل يتيح للطالب التفاعل النشيط مع المحتوى والزملاء والمعلم بشكل متزامن أو غير متزامن في أي وقت وأي مكان بحيث يناسب ظروف المتعلم وقدرته بوجود دور الأستاذ في إدارة العملية التعليمية مع اختلاف طريقة استقبال المعلومات.

لذا فإن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعليم والتعلم لها دور كبير في تطوير العملية التعليمية حيث سهولة الوصول للمعلومات ومعالجتها بشكل تفاعلي وغيرها من الإيجابيات مثل: سهولة انتشار العلم من خلال تمكن المتعلم من الإطلاع على مصادر علمية متنوعة بغض النظر عن مكان تواجده في الجامعة، وسهولة تبادل المعلومات بين الطلاب مما ساعد بشكل كبير على إثراء المستوى العلمي لديهم وزيادة الخبرة، وأيضًا تشجع الطالب على تقبل الأخر من خلال مشاركة في المشاريع المشتركة في العملية التعليمية ما يسبب في تشجيع التعاون الأكاديمي على مستوى الجامعات، فضلا عن ذلك فهو يساعد الأستاذ على تنويع الأساليب المستخدمة لطرح المعلومات من صور، وفيديوهات، ورسوم متحركة، وتكنولوجيا الواقع المعزز، والواقع الافتراضي التي بدورها تشد انتباه الطلاب وتسهل وصول المعلومات لديهم.