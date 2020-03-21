وزير الأوقاف السوداني: نسعى لإدارة التنوع وتحقيق السلام

أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، سعي الحكومة الانتقالية الجاد لتحقيق السلام وبناء الثقة والسلم الاجتماعي، وإدارة التنوع وأدب الاختلاف، وطي صفحات الاحتراب والصراع في كل ربوع البلاد.وقال مفرح، في كلمة خلال زيارة لولاية غرب كردفان، اليوم السبت - إن وزارة الأوقاف تسعى إلى شاعة روح العفو والتسامح وقبول الآخر، إلى جانب استنهاض الطاقات الإيجابية، مؤكدا عزم الحكومة على التوافق على مشروع وطني واحد يجمع كل أهل السودان.من جانبه، قال الدكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني، إن الحكومة الانتقالية تبحث عن السلام في كل مكان، موضحا أن السودان دخل مرحلة جديدة يجب فيها إنهاء النزاعات، واستعادة القيم والتوجه للسلام والتنمية.