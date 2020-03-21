«الأزهر» يقدم 10 إرشادات للصلاة في المنزل

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عَشرة إرشادات للصَّلاة في المنزل، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف بإيقاف بتعليق الصلاة في المساجد لمدة أسبوعين وكذلك إعلان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتعليق الصلاة في الجامع الأزهر، في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجاءت إرشاءات مركز الأزهر كالآتي:1) أثناء مُلازمة المنازل هذه الأيام يُستحبّ أن تُقام جميع الصَّلوات في أول وقتها، عدا صلاة العشاء؛ فيُستحبّ تأخيرها إلى قبل مُنتصف الليل.2) يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذان المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها.3) يُستحب أنْ يُقيم الرَّجل صلاةَ الجماعة في بيته، وأنْ يَؤمَّ أهله ذُكورًا، وإناثًا فيها.4) إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه.5) إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه.6) إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.7) تُصلَّى سُننُ الصَّلوات الرَّواتب في المنزل على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها (ركعتان قبل الفجر - أربع ركعات قبل الظُّهر واثنان بعده - ركعتان بعد المغرب - ركعتان بعد العِشاء).8) يُشرع لمصلِّي الفجر في منزله أن يجلس في مُصَلَّاه يذكر اللهَ حتى تطلع الشَّمس ثم يُصلِّي ركعتين؛ ويُكتَب له إن شاء الله تعالى أجر ذلك ممَّا أخبر به سيدنا رسول الله ﷺ (أجر حجَّة وعمرة تامّة).9) يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من الصَّلوات الخمس المكتوبة؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء.(10) تُصلَّى الجُمُعةُ ظهرًا في المنازل أربع ركعات جماعةً أو انفرادًا.ونسأل اللهَ سُبحانه أنْ يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يصرف عنَّا وعن بلادنا والعالمين السُّوء.. إنه سبحانه برٌّ رؤوفٌ رحيمٌ.وصلَّى الله وسلَّمَ وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله ربِّ العالمين.