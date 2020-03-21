«المهندسين» تعلن مواعيد عمل النقابة الرسمية

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، عن مواعيد عمل النقابة خلال الأيام المقبلة.وحددت النقابة مواعيد العمل اعتبارا من غدا الأحد، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3132020، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الثالثة ونصف مساءا.