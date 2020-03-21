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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
صدمة.. إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا
السبت 21/مارس/2020 - 09:51 م
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أعلن نادي
ميلان
الإيطالي،
اليوم
السبت، عن
إصابة
باولو مالديني
المدير التنفيذي، ونجله دانيال لاعب
الفريق
بفيروس
كورونا
المستجد"كوبيد 19".
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