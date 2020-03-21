«نقل النواب» تشيد بغلق الأماكن الأثرية كإجراء وقائي ضد كورونا

ثمّن هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار إغلاق كافة المناطق الأثرية المفتوحة خلال الأسبوع المقبل؛ لتعقيمها ضد فيروس كورونا المستجد.قال عبد الواحد، في بيان السبت، إن قرار غلق المناطق الأثرية إجراء مؤقت لحين انتهاء الهجمة الحالية للفيروس، مشيرًا إلى قرار غلق المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءًا من الإثنين المقبل وحتى نهاية مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية.وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب على ضرورة الالتزام بالقواعد والاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ومواجهة هذا الوباء، خاصة أنه ليس هناك دواء ناجع، لافتًا إلى أن السياحة في العالم كله تمر بفترة عصيبة بسبب كورونا وستنتهي قريبًا.وأخذت مصر العديد من القرارات للتصدي للوباء ومنها تعليق الدراسة لنحو أسبوعين وتخفيف التواجد بالمصالح الحكومية.