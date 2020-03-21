تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية في الجيزة للوقاية من «كورونا»

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الطب البيطري بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكوميه بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.وشدد محافظ الجيزة على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالإهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي بإستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الإحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.وأشار المحافظ إلى أن عمليات الرش والتطهير شملت عددا من المناطق بجميع أنحاء المحافظة ومنها حى العمرانية حيث تم رش وتطهير مبنى المحافظة وإدارات الديوان بالكامل وأمام مبنى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل والكنيسة الإنجيلية بشارع بسام الشريف والاكمنة وأقسام الشرطة وجميع المبانى ومكاتب الادارات بمقر حى الدقى ووحدة مرور بين السرايات والمسجد الملحق بها وادارة الحماية المدنية والمركز الثقافى الاسلامى بالجيزة بمركز ومدينة كرداسة.وجرى أيضا رش كنيسة مار مرقس وكنيسة العزبة ومساجد الخضر وشديد وأبو عيطة والأربعين والتقوى والوحدة الصحية ومراكز الشباب والادراة البيطرية ورش وتطهير الوحدة المحلية بكرداسة ووحدة ناهيا وبنى مجدول ووحدة كفر حكيم ومجزر ناهيا وادارة الكهرباء بالاضافة الى عدد من دور العبادة ومساجد المعتمدية والمسجد الكبير والمساجد الموجودة بقرية ناهيا مركز ومدينة منشأة القناطر حيث تم رش وتطهير الوحدة المحلية ببنى سلامة ودور العبادة والادراة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا وادراة وردان والوحدة المحلية بوردان.كما جرى رش وتطهير سوق الجمال ببرقاش والمسجد الملحق به والوحدة المحلية ببرقاش ومساجد ام دينار ومسجد التقوى ودور العبادة والادراة البيطرية بقرية وردان وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر كما تم رش وتطهير وحدة المتانيا ومجزر المتانيا ومجزر العياط والادراة الزراعية بالعياط ومبنى مركز ومدينة العياط، والإدراة البيطرية بحى شمال الجيزة ومركز ايواء الحيوانات الأليفة ووحدة امبابة البيطرية، كما تم رش وتطهير الإدارة البيطرية بحي بولاق الدكرور، وفي حى الوراق تم رش وتطهير مراكز تحصين كفور الوراق.وفي مركز ومدينة أطفيح، جرى رش الإدرارة البيطرية بأطفيح ورش وتطهير مبنى مركز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية والصحية التابعة له والشهر العقاري والإدراة البيطرية وعدد من المساجد بقرية شنبارى، وفي مدينة البدرشين تم رش وتطهير الادراة البيطرية بالبدرشين والوحدة المحلية بقرية مزغونة مدينة الحوامدية، كما تم رش مبنى مدينة الحوامدية بالكامل وقسم شرطة الحوامدية، إضافة إلى رش وتطهير عدد من المنشآت والبنوك بالتعاون مع المجتمع المدني.