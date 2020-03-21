«الصحة الجزائرية» تدعو مواطنيها للتحلي بالوعي لمواجهة كورونا

دعا وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم السبت، المواطنين إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل.وقال بن بوزيد - في تصريح اليوم - إن الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس هو منع التجمعات والتحلي بالمسؤولية الفردية بحيث يتصرف كل شخص مع الآخرين على أنه مصاب أو العكس، داعيا المواطنين للتحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي لا يوجد له دواء حتى الان.وأضاف "أن الصين تمكنت في ظرف شهرين من حصر الوباء بفضل التزام شعبها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات، داعيا المواطنين إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خصوصا بالنسبة للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات استثنائية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في الجزائر حتى الآن كافية، غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة في حال تسجيل تطورات بخصوص انتشار الفيروس.وفيما يتعلق بإمكانية إعلان حالة الطوارئ، قال وزير الصحة إن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون وضع مخططا لمواجهة الفيروس ويتم تنفيذه حاليا.وعن تشكيل لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، قال وزير الصحة الجزائري إن تشكيل هذه اللجنة العلمية جاءت تنفيذا لتعليمات الرئيس، عبد المجيد تبون، بحيث تضم 3 وزراء: (الصحة، والاتصال (الإعلام)، ووزير منتدب لدى وزير الصحة مكلف بالصناعة الصيدلانية) ورئيسي مجلسي عمادة الاطباء والصيادلة وأساتذة معروفين من عدة ولايات وتجتمع اللجنة يوميا بوزارة الصحة للتشاور ودراسة الوضع وتحديد الحصيلة والأسباب، إلى جانب تقييم الاجراءات المتخذة، موضحا أن اللجنة تقوم بإصدار بيان في نهاية كل اجتماع.