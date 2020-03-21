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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلو شوارع أسوان وإغلاق المحال تنفيذًا لإجراءات مكافحة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:31 م
أسوان
أسوان
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خلت معظم شوارع مدينة أسوان، خاصة طريق كورنيش النيل وشوارع أبطال التحرير والسوق السياحى ووسط مدينة أسوان، من المارة بدءا من السابعة مساء، تطبيقا للقرارات الوزارية بشأن مجابهة فيروس كورونا والتصدى له، وتنفيذا لتعليمات التزام المواطنيين منازلهم.

والتزمت جميع المحال التجارية والأندية ومراكز الشباب - لليوم الثالث على التوالى - بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه القرارات حرصا على سلامة وصحة المواطنيين.

وكان محافظ أسوان أكد أن هناك غرفة عمليات بإشراف الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشددًا على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

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