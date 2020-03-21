مبادرة مجتمعية بكفر الشيخ لتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، انطلاق المبادرة المجتمعية "محافظة آمنة" والتى تهدف إلى توفير المستلزمات الطبية من "كمامات وقفازات ومطهرات"، لعمال النظافة وسائقى المركبات والعاملين بوحدة التدخل السريع، فضلا عن تزويد المستشفيات بنواقص المستلزمات.وأعرب محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم، عن ترحيبه بمبادرة العديد من أبناء المحافظة لتوزيع المستلزمات على عمال النظافة والمستشفيات، وكذلك بكل المبادرات المجتمعية التى تهدف لخدمة المواطنين تحقيقا لرؤية القيادة السياسية.من جانبهم، أكد أعضاء المبادرة على أنها مبادرة مجتمعية نابعة من نبض أبناء المحافظة من منطلق مسئوليتهم المجتمعية وإتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرين إلى أنه يجرى توريد قرابة 50 ألف كمامة لمخازن المحافظة لتوزيعهم على عمال النظافة بكافة الوحدات المحلية، و50 ألف قفاز "لاتكس"، إضافة إلى كميات كبيرة من المطهرات "الكحول المنزلى والكلور"، ورصد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية بالتنسيق مع محافظ الإقليم ونقابة الأطباء، لتزويدها بها.أوضح أعضاء المبادرة أنه يتم رصد احتياجات مرفق الإسعاف بالمحافظة وسيجرى تزويده بعدد من "البدل الواقية" والكمامات والقفازات والمطهرات، كما سيتم دعم المحافظة بعدد من الكواشف الطبية لقياس درجة حرارة المواطنين والوافدين للمحافظة إليكترونيًا للكشف المبكر ومواجهة الفيروس، كما سيتم توزيع تلك الأجهزة على الأكمنة الحدودية والنقاط الثابتة فضلًا عن أماكن تردد المواطنين بالمنشآت الحكومية والمستشفيات العامة والمركزية.وناشد الأعضاء، رجال الأعمال والنقابات المهنية والغرفة التجارية وكافة أبناء المحافظة، لتقديم الدعم لضمان استمرارية المبادرة وتوفير مخزون من المستلزمات، حيث يتم قبول التبرعات العينية بمخزن ديوان عام محافظة كفر الشيخ وبالتنسيق مع أعضاء المبادرة، مؤكدين على دعم الفئات التى تقف فى الصفوف الأولى لمواجهة كورونا، وتوفير مخزون من المستلزمات للمستشفيات.