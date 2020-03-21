بروتوكول بين «مستقبل وطن» ومركز الدم الرئيسي بالغربية

وقّع حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية والمركز الإقليمي لبنك الدم بطنطا برتوكول تعاون بينهما بعد انخفاض عدد المتبرعين بالدم بالمركز في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.وأكدت الدكتورة أمل سافوح، مدير مركز البنك الدم الإقليمي، لـ«الدستور» أنه في ظل الظروف التى تمر بها البلاد وقع بنك الدم الإقليمي برتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن للتبرع بالدم، خاصة أن البنك هو المركز الرئيسي على مستوى المحافظة والذى يخدم أهالي الغربية مشيدة بموقف الحزب الذى لبى النداء بعد أن قام البنك بعمل دعوة للتبرع للدم بعد انخفاض الرصيد.أكد محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، أن الحزب سيقوم بتجميع المئات من قرب الدم من أعضاء الحزب فى فترة وجيزة؛ حتى يتم تغطية احتياجات المحافظة إيمانًا من الحزب بالدور المجتمعي الذى يقوم به أعضائه.