اليمن تعلق صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

قررت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية اليوم إقامة صلاة الجمعة والجماعة في البيوت، وتعليق إقامتها في المساجد حتى إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت الوزارة اليمنية - في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أنها قررت أيضًا إيقاف جميع "حلقات التحفيظ"، ومدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظًا على المجتمع من تداعيات الفيروس.وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي نظرًا لما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا السريع الإنتشار وكذلك حرص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على أرواح الناس ودفع أي خطر عنها بأي وسيلة.ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد باليمن الجميع الى إتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة العامة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة الجميع.