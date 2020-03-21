حبس عاطلين لتصنيعهما الأسلحة البيضاء والخرطوش بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحبس عاطلين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بتصنيع الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها بالسلام.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين حماده.م، على.ع عاطلين ومسجلين فى قضايا مواد مخدرة، وعثر بحوزتهما على ٨ أسلحة بيضاء وأدوات التصنيع و٥ أسلحة خرطوش، وأقرا باتخاذ منزل المتهم الأول وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء، وعثر بحوزتهما على ٤٨٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهم.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام بتصنيع عاطلين الأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بتصنيعهم للأسلحة البيضاء والخرطوش بغرض الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.