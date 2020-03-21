لمواجهة «كورونا».. تعقيم أتوبيسات هيئة النقل العام والميني باص في مدينة بدر

شن المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عدة حملات لتطهير وتعقيم فى مواقف الأتوبيس الرئيسية وأتوبيسات النقل العام وسيارات مجلس الأمناء وسيارات السيرفيس والمينى باص التى تعمل داخل المدينة أو خارجها.وقال رئيس الجهاز إنه تم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمتردين على المدينة.وشدد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تعقيم السيارات يوميا.