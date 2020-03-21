تأجيل عرض فيلم «فيرس» بسبب «كورونا»

أدى قرار غلق دور العرض السينمائي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلى تأجيل عرض فيلم "ڤيرس"، حيث كان من المقرر عرضه خلال نهاية مارس الجاري، وذلك بعد أن بدأت الجهة المنتجة للفيلم في تجهييز النسخ اللازمة والأفيشات الأولى، والانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة من تصوير ومونتاج وجرافيك وموسيقى تصويرية.يعد فيلم "فيرس" أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك.يشار إلى أن الفيلم إخراج أسامة عمر وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي وغيرهم.