استوديو مسلسل «النهاية» بعد حريقه (صور)

تعرض موقع تصوير مسلسل "النهاية"، والذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، لحريق هائل التهم كل أجزاء الموقع.ونشبت النيران داخل بلاتوه العمل، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق، كما طلبت التحريات وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق.وكشفت السيناريست والإستايليست إنجي علاء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بفضل الله لا توجد أي خسائر في الأرواح ولكن الديكور الرئيسي تم وقوعه بالكامل بسبب الحريق، مشيرة إلى أن الفنان يوسف الشريف لم يكن موجودا من الأساس في هذا اللوكيشن وأن ما نشر بخصوص تعرضه للإصابة غير صحيح بالمرة.مسلسل "النهاية" يشارك فيه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان عمرو عبدالجليل وناهد السباعي.