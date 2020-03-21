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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم: ما نمر به اليوم يمثل أسبوع الآلام

السبت 21/مارس/2020 - 09:05 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ماريان رسمى
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"هناك أحداث كثيرة، ومخاوف، هلع، موتى، سكنت المدينة، الناس ببيوتها، حتى الكنائس فارغة، جلست المدينة وحدها، والغريب أن هذه الجملة هى أول آية تقال فى بدء أول بصخة لافتتاح أسبوع الآلام"، هكذا وصف الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأزمة التي يمر بها العالم هذه الفترة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا باخوم في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالفعل ما نمر به الأن حتى ايقاف القداسات هو مماثل لأسبوع الآلام الذى تتوقف فيه كل القداسات والجنازات أيضًا. وفى هذا الأسبوع نتوقف عن الأسرار ونحيا العمل نفسه مع المسيح، نعيش معه لمدة أسبوع ونختبر معه ما أختبره".

وأضاف: "أنه حسب التقليد كان الناس يأخذوا عطلة هذا الأسبوع ويتفرغوا للصلاة، للتجمع، وهذا ما أجبرنا عليه العالم الآن، أجازة ببيتنا. أيكون هذا الوقت هو أسبوع آلام مسبق؟ أتمنى، أن أسبوع الآلام يسمى أيضًا أسبوع البصخة، أى العبور، أى القيامة".

وتابع: "أن هذا الأسبوع وأن كان يتخلله موت وحزن وبكاء إلا أنه يختتم بمجد وقيامة وحياة. فلنحياه مع الرب القائم، فلنبقى بغرفتنا ونغلق أبوابنا ونصلى. نعم العالم من حولنا، أظهر لنا حدودنا والرب يدعونا ويريد أن يظهر لنا سمونا وطبيعتنا التى لا يعرفها العالم: حياه ثم حياه للأبد..هذا ما اتمناه لي ولكم في هذا الوقت".

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