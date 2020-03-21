وقف الصلوات الخمس والجمعة داخل البرلمان

أصدر المستشارمحمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب بيانًا اليوم السبت، حول وقف الصلوات داخل المجلس، بسبب الحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد.وجاء نص البيان كالتالي:النواب الموقرونبعد التحية، والتقدير،،،أود الإحاطة بأنه قد صدر القرار رقم (23) لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.