خضوع المترددين على البرلمان لكشف كورونا: «شكرًا لتعاونكم»

أصدر محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بيانًا السبت، حول الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وجاء في البيان: «حفاظًا على صحة سيادتكم وصحة مرافقيكم، واتساقا مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء انتشار فيروس كرونا المستجد، أود الإحاطة بأنه قد صدر القرار رقم 22 لسنة 2020، بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب الذي يلزم بخضوع المترددين على حرم مجلس النواب سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس.أضاف البيان:"أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة (37.3 فأكثر أو وجود أعراض تنفسية) يتم اصطحاب المريض أولا إلى إحدى العيادات المجهزة طبيًا، لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، ولا يسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع الطبي.وتبدأ الأمانة العامة في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية الإضافية اعتبارًا من ٢٢ مارس وإلى حين إشعار آخر.واختتم أمين مجلس النواب بيانه قائلًا:" لعلكم تتفقون جميعًا معي في أن الحرص على صحة وسلامة حضراتكم والعاملين والمتردين على مجلس النواب الموقر لها الأولوية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لذا نكون ممتنين ومقدرين لسيادتكم تعاونكم وشاكرين لكم حسن تفهمكم.