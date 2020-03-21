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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: الإيمان لا علاقة له بـ«كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 08:58 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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عاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على كلامه في خطبة الجمعة أمس، والذي أوحى من خلاله للناس، بأن يتعاملوا بشكل طبيعي مع أزمة كورونا، بقوله "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزير كان عليه أن يقول للناس أن يأخذوا بالأسباب للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإيمان لا علاقة له بكورونا.

وأكد "الباز"، أن قرار تعطيل الصلاة في المساجد والكنائس الهدف منه منع انتشار فيروس كورونا، وإلزام الناس بالتواجد في منازلهم، والبعد عن مناطق التجمع.

واستنكر، مخالفة الناس لقرار عدم الصلاة في المساجد، والتحايل على القرار بإقامة صلاة الجماعة في الحدائق وأمام المساجد، متابعا: "الفهلوة المصرية مش هتنفع مع كورونا، ربنا قال حياة الناس أقدس من الكعبة".

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