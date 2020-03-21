موريتانيا تغلق حدودها مع السنغال بسبب كورونا

قررت موريتانيا إغلاق حدودها مع السنغال بعد أن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في السنغال 56 شخصا.وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية أنه تقرر إغلاق الحدود مع جمهورية السنغال بناء على اتفاق بين رئيسي البلدين.وجاء في بيان صادر عن الوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - أن هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا.وعلى صعيد متصل، وسعت الوزارة الموريتانية - في بيان آخر - فترة حظر التجول المفرضة لتبدأ من الساعة السادسة مساء بدل الثامنة.وفي السنغال، أعلن وزير الصحة عبد الله ضيوف سار - في تصريح بثته الاذاعة السنغالية اليوم السبت - تسجيل تسع حالات إصابة جديدة في بلاده بفيروس كورونا الستجد، مضيفا أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال وصل الآن 56 حالة.وأعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة دكار حتى إشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.