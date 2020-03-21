وزير المواصلات الإسرائيلي في الحجر الصحي بسبب بكورونا

أعلن مكتب بتسلئيل سموترتش وزير مواصلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم نقله إلى الحجر الصحي المنزلي، بعد التأكد من اختلاطه بمريض كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلنت «صحة الاحتلال الإسرائيلي» صباح اليوم تسجيل 128 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 883.وسجلت صحة الاحتلال، أمس الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لديها، لإسرائيلي، 88 عاما، بعد أسبوع من نقله إلى قسم العزل الصحي في أحد المستشفيات بمدينة القدس المحتلة.وصادق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على سريان العديد من إجراءات الطوارئ الإضافية، الخميس الماضي، وأبرزها تقييد حركة الإسرائيليين، والسماح لهم بالنزول لشراء الطعام والدواء وبعض الأماكن المحدودة مثل العمل، وأي أنشطة أو فعاليات لا يتم التجمهر فيها لأكثر من 10 أشخاص فقط.