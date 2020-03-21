«كورونا» يؤجل اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية

أكد محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن فيروس كورونا أجّل اجتماع مجلس الإدارة، لتفادي التجمعات تنفيذا لتوجيهات الحكومة لمنع تفشي الفيروس.وقال المرشدى خلال تصريحات له، إن إذا استمر الوضع على ذلك سيتم عقد الاجتماع عبر الاتصالات الهاتفية، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الداعمة للصناعة المصرية في ظل الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد.وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى أن في حالة عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة سيتم مناقشة إمكانية تخصيص جزء من الـ 100 مليار جنيه التي خصصتها القيادة السياسية لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على القطاع الصناعي.