عزة مصطفى للمواطنين: «كن في بيتك.. إحنا في مرحلة الجد»

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة لكل المصريين، قائلة: "كن في بيتك، الزم مكانك، إحنا في مرحلة الجد".وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إما أن نحتذي بالتجربة الصينية والتي كانت بؤرة انتشار للفيروس، والتي لم تسجل اليوم ولا حالة إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي.وتابعت: "الخوف أن نصل لقدر الله، إلى ما وصلت إليه إيطاليا والتي تعاملت باستهتار وإهمال".وأكدت أن الدولة فعلت ما عليها واتخذت الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب، والدور على المواطن الذي عليه أن يتخذ هذه القرارات بجدية تامة جدا.