الباز: «الفهلوة المصرية مش هتعالج كورونا»

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشعب المصري بالتزام المنازل وعدم الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى.وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن فيروس كورونا حتى الآن لا يوجد له علاج، والحل الوحيد أمامنا تقليل نسبة انتشاره، وهذا لن يتحقق إلا بمنع التجمعات وعدم الخروج من المنازل.وأكد "الباز"، أن إجراءات وزارة الأوقاف والكنيسة بمنع الصلاة في المساجد جاءت متأخرة، متابعا: "العقل بيقول مينفعش يكون في إجراء ينفع ناخده ويتأخر، والفهلوة المصرية مش هتنفع في علاج كورونا والأمراض".وقال إن البعض حاول أن يقنع نفسه أن التدين قد يكون عاصما لهم من المرض، معلق: "لا كورونا في الدين ولا دين في الكورونا"