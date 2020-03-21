«الموسيقيين»: إجراءات قانونية ضد من يستخدم عبارات السب والقذف

تواصل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تحفظ حقوق أعضائها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وأصدرت النقابة، مجموعة من القرارات الهامة لأعضائها مما جعل البعض يقوم بالهجوم على مجلس الإدارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أصدرت النقابة بيان جاء نصه كالتالي:"أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تحرص النقابة دوما على رعاية مصالح أعضائها انطلاقا من القانون المنظم لعمل النقابة وتلتزم بذلك أمام أعضائها بما ألزمها به القانون واللائحة وأثناء ممارسة النقابة لعملها في هذه الظروف الصعبة، تحاول النقابة في حدود القانون واللوائح تقديم ما يلزم لخدمة أعضائها الكرام، فوجئت النقابة ببعض الأصوات التي تحاول أن تزرع فتنة بين النقابة وأعضائها مستغلة الظرف الراهن للحصول على مكاسب شخصية واكتساب دور بطولي زائف للوصول إلى أغراض لا تهدف إلى العمل النقابي في شئ، هادفا إلى اثارة الرأي العام لأعضاء النقابة وتكدير السلم العام لأداءها ومعرقلا لعملها وأهدافها".وتابع البيان: "انطلاقا من مسئولية النقابة في حرصها على خدمة الأعضاء الموقرين وتوفير المناخ اللازم لاستمرار العمل على ذلك ومواجهة التحديات التي تواجه النقابه في أداء رسالتها، فإن النقابة سوف يكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأصوات التي تستخدم عبارات السب والقذف في حقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وهي أفعال من شأنها إحالة المسئول عنها إلى المساءله التأديبية استنادا لنص المادة 12 من اللائحة لقانون نقابة المهن الموسيقية" والتي تنص على:-وتنص مادة 12: "يحق لمجلس النقابة أو النقيب وقف عضوية العضو المنتسب أو إلغاءها في أي وقت لمخالفته أحد شروط التصريح أو بعدم سداد الرسم النسبي المقرر أو يسلك سلوك من شأنه عرقلة النقابة عن القيام بواجباتها أو تحقيق أهدافها أو يسيئ للنقابة أمام الأعضاء أو الغير، فضلا عن المسائلة الجنائية استنادا لنص الماده 302 من قانون العقوبات المصري وذلك بالإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو ذلك".وتابع البيان: "نحيط علم أعضاء النقابة بأنها مستمرة في أداء عملها النقابي تجاه أعضائها في حدود القانون في دولة القانون وأنها لن تلتفت أبدا تجاه من يعرقل مسيرتها في خدمة أعضائها".