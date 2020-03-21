25 مايو.. أسقفية الشباب تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسها

تستعد أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، للاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيسها، وسيامة الأنبا موسى أسقفًا عامًا، في 25 مايو المقبل.وتحتفل الأسقفية بمرور ٣٥ عامًا على إطلاق فعاليات مؤتمرات أسقفية الشباب التي تشمل سنويًا ما يقرب من 26 مؤتمرا لجميع المراحل ويشارك خلاله جميع الكنائس بالإيبارشيات المصرية.